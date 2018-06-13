На первый матч Чемпионата мира в Самаре приедут около 10 тысяч иностранцев

В Самару начали приезжать иностранные болельщики. Первый матч ЧМ-2018 в Самаре состоится в воскресенье, 17 июня. Сыграют Коста-Рика и Сербия. Как рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, по данным на утро среды, 13 июня, около тысячи сербов выкупили билеты на этот матч.- Мы организовали работу через ассоциации и туристические агентства Сербии и Коста-Рики. Налажен контакт с посольствами. Болельщики из Сербии на игру выкупили около тысячи билетов. Несколько тысяч билетов у Коста-Рики. Всего на первый матч мы ждем около 10 тысяч иностранцев и сделаем все, чтобы оказать им содействие по разным вопросам и показать наше гостеприимство, - подчеркнул Александр Фетисов.Также он добавил, что в Самару уже начали прибывать и болельщики из Австралии. Их команда сыграет со сборной Дании 21 июня. А болельщики с «зеленого континента» выразили желание сыграть против сборной правительства Самарской области. Товарищеский поединок состоится 19 июня на стадионе «Волга».