На первый матч Чемпионата мира в Самаре приедут около 10 тысяч иностранцев
В воскресенье, 17 июня, сыграют сборная Сербии и Коста-Рики.
В Самару начали приезжать иностранные болельщики. Первый матч ЧМ-2018 в Самаре состоится в воскресенье, 17 июня. Сыграют Коста-Рика и Сербия. Как рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, по данным на утро среды, 13 июня, около тысячи сербов выкупили билеты на этот матч.
- Мы организовали работу через ассоциации и туристические агентства Сербии и Коста-Рики. Налажен контакт с посольствами. Болельщики из Сербии на игру выкупили около тысячи билетов. Несколько тысяч билетов у Коста-Рики. Всего на первый матч мы ждем около 10 тысяч иностранцев и сделаем все, чтобы оказать им содействие по разным вопросам и показать наше гостеприимство, - подчеркнул Александр Фетисов.
Также он добавил, что в Самару уже начали прибывать и болельщики из Австралии. Их команда сыграет со сборной Дании 21 июня. А болельщики с «зеленого континента» выразили желание сыграть против сборной правительства Самарской области. Товарищеский поединок состоится 19 июня на стадионе «Волга».
В Самару начали приезжать иностранные болельщики. Первый матч ЧМ-2018 в Самаре состоится в воскресенье, 17 июня. Сыграют Коста-Рика и Сербия. Как рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, по данным на утро среды, 13 июня, около тысячи сербов выкупили билеты на этот матч.
- Мы организовали работу через ассоциации и туристические агентства Сербии и Коста-Рики. Налажен контакт с посольствами. Болельщики из Сербии на игру выкупили около тысячи билетов. Несколько тысяч билетов у Коста-Рики. Всего на первый матч мы ждем около 10 тысяч иностранцев и сделаем все, чтобы оказать им содействие по разным вопросам и показать наше гостеприимство, - подчеркнул Александр Фетисов.
Также он добавил, что в Самару уже начали прибывать и болельщики из Австралии. Их команда сыграет со сборной Дании 21 июня. А болельщики с «зеленого континента» выразили желание сыграть против сборной правительства Самарской области. Товарищеский поединок состоится 19 июня на стадионе «Волга».
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