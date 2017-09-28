На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской установят остановочный павильон

Женщина пояснила, что трамвайная остановка на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской со стороны спортивного комплекса «Орбита» не оборудована павильоном. Участок, где люди ждут транспорт, очень узкий, и жителям приходится стоять едва ли не на проезжей части. Олег Фурсов дал поручение руководителю городского департамента транспорта Юрию Тапилину установить павильон с организацией заездного кармана к 15 октября.