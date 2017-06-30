На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова закрыли незаконную стоянку

- У организовавших парковку предпринимателей нет договора аренды земельного участка и права размещения нестационарного объекта торговли и услуг. Виновных в правонарушении ждут административные штрафы, - говорит заместитель руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Дмитрий Ефремов.Демонтаж будки охраны с незаконной автостоянки производился за счет средств городского бюджета. Убрать один объект по муниципальному контракту стоит 9 тысяч рублей.- Все незаконные будки и киоски будут вывезены с территории города, - отметил Дмитрий Ефремов. - В связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу этой работе уделяется повышенное внимание. В первую очередь самовольно установленные объекты убирают с гостевых маршрутов.С начала года с улиц города убрали более 90 таких незаконных объектов - киосков, павильонов, будок охраны.