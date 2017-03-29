На пересечении Московского и Ракитовского шоссе заработали обводные участки водопровода

Данная работа была произведена в рамках реконструкции Московского шоссе.



Как сообщает пресс-служба СКС, на пересечении с Ракитовским шоссе необходимо было перенести часть водоводов диаметром 700 и 1200 мм и построить несколько водопроводных камер. Недавно был завершен первый этап этих работ, закончено строительство обводных водопроводных линий. Это облегчает эксплуатацию водоводов и позволяет беспрепятственно проводить работы по строительству сложной транспортной развязки.



Сообщается, что с конца прошлой недели вода поступает абонентам уже по обновленным коммуникациям. Старый участок водоводов будет демонтирован в ближайшее время.