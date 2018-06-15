На пересечении Льва Толстого и Арцыбушевской строят офисно-гостиничный комплекс с подземным паркингом

Недалеко от самарского желенодорожного вокзала появится еще одна гостиница. На пересечении Льва Толстого и Арцыбушевской строят офисно-гостиничный комплекс с апартаментами. По паспорту объекта, он будет шестиэтажным. Проектом предусматривается и строительство подземного паркинга.Работы планируют завершить в декабре 2018 года.