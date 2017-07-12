На переправе Октябрьский спуск–Рождествено пустили дополнительные рейсы

Об этом сообщает«Самарское речное пассажирское предприятие».



Первый допрейс из Рождествено в Самару организуют во вторник, 12 июля, в 19:00. В обратном направлении паром дополнительно отправится в четверг, 13 июля, в 22:00 с причала на Октябрьском спуске.



Основное расписание переправы Октябрьский спуск–Рождествено:







