На овощебазе в Самаре уничтожили 344 кг томатов из Турции

Инспекторы регионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками Самарской Таможни провели рейд по выявлению продукции, попавшей под действие эмбарго.



На одном из складов обнаружили партию томатов весом 344 кг из Турции. Согласно закону запрещенные овощи изъяли и уничтожили на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе.









