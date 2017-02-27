На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена женщина. Спустя некоторое время пострадавшая скончалась.
Погибшей оказалась 38-летняя жительница Самары. В медучреждение ее доставили с остановки общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии.
Вскоре сотрудники полиции установили, что к инциденту может быть причастен 48-летний знакомый потерпевшей, который не имеет регистрации в Самарской области. Известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. По версии следствия, несколько дней назад он поссорился со своей знакомой и избил ее на улице.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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