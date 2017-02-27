На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину

В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена женщина. Спустя некоторое время пострадавшая скончалась.



Погибшей оказалась 38-летняя жительница Самары. В медучреждение ее доставили с остановки общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии.



Вскоре сотрудники полиции установили, что к инциденту может быть причастен 48-летний знакомый потерпевшей, который не имеет регистрации в Самарской области. Известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. По версии следствия, несколько дней назад он поссорился со своей знакомой и избил ее на улице.



В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.