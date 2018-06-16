На остановках в Самаре сообщают результаты матчей ЧМ-2018

Их выводят на электронные табло. Также на них можно увидеть время прибытия общественного транспорта.



В Самаре на остановках размесиили электронные информационные табло. Они показывают время прибытия общественного транспорта и результаты прошедших матчей Чемпионата мира по футболу. А также анонсируют начало следующих.



Всего в городе 39 таких табло. Они расположены на гостевых и туристических маршрутах:



* Площадь Революции,

* Музей Алабина,

* Железнодорожная поликлиника,

* Железнодорожный вокзал,

* Самарская площадь,

* Полевая (на проспекте Ленина),

* Проспект Ленина,

* ТЦ «Амбар»,

* ТЦ «Мега»,

* Площадь Славы (на Молодогвардейской),

* Автостанция "Аврора" (по улице Авроры),

* Стадион «Самара Арена»,

* Барбошина поляна (по Ново-Садовой),

* Станция метро «Московская» (по Московскому шоссе),

* Автовокзал «Центральный» (по Московскому шоссе),

* КРЦ «Звезда» (по Ново-Садовой),

* Завод Тарасова (по Московскому шоссе),

* Алма-Атинская (по Московскому шоссе),

* 2- й проезд,

* 8- й проезд.