На остановках транспорта в Самаре появились электронные табло
На них выводят информацию о времени прибытия трамваев и автобусов.
Остановки общественного транспорта на гостевых маршрутах в Самаре оборудовали электронными информационными табло. Они, в частности, появились на улицах Красноармейская и Самарская. На табло выводят данные о времени ожидания автобусов и трамваев того или иного маршрута. Информаторы работают от солнечных батарей.
Напомним, что на время Чемпионата мира по футболу в Самаре изменится схема движения транспорта.
Остановки общественного транспорта на гостевых маршрутах в Самаре оборудовали электронными информационными табло. Они, в частности, появились на улицах Красноармейская и Самарская. На табло выводят данные о времени ожидания автобусов и трамваев того или иного маршрута. Информаторы работают от солнечных батарей.
Напомним, что на время Чемпионата мира по футболу в Самаре изменится схема движения транспорта.
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