На остановках транспорта в Самаре появились электронные табло

Остановки общественного транспорта на гостевых маршрутах в Самаре оборудовали электронными информационными табло. Они, в частности, появились на улицах Красноармейская и Самарская. На табло выводят данные о времени ожидания автобусов и трамваев того или иного маршрута. Информаторы работают от солнечных батарей.Напомним, что на время Чемпионата мира по футболу в Самаре изменится схема движения транспорта.