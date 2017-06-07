На остановках Самары появились произведения современного искусства
В течение всего лета на остановках общественного транспорта Самары будет проходить выставка «Еда как социальная машина». Куратор проект - Неля Коржова.
«Улица как музей, музей как улица» - многолетний проект Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.
На этот раз в фокусе внимания проекта - тема еды.
- Еда - первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы в СССР, а ныне памятником конструктивизма в Самаре, на базе которого создан наш филиал, - отметила Неля Коржова. - В эпоху, когда создавались фабрики-кухни, слово «накормить» означало еще и привить новую идею жизненного порядка. В наше время эта тенденция вновь набирает обороты. Основные инновации распределения пищи (как и других ресурсов) последнего столетия лежат в поле механизации и рекламы. Фабрики по изготовлению еды и ее продвижению в масс-медиа слились воедино. Люди должны довериться рекламе, прежде чем узнают вкус. Наш проект сам работает на рекламных носителях, в этом его неожиданность и хорошая возможность диалога со зрителем, которому предлагается бесплатный продукт там, где традиционно идет продажа.
С 1 июня на остановочных павильонах города можно увидеть первые десять работ художников России и Европы, из двадцати отобранных по итогам открытого конкурса, который прошел в марте. Суммарная аудитория зрителей проекта может доходить до 5 тысяч человек в день. В первой части выставки (июнь-июль 2017) участвуют следующие авторы и работы:
1. Сергей Катран (Россия), «10 гневливых БАДов»
2. Юрий Альберт (Россия), «Согласны ли вы…»
3. Герман Виноградов (Россия), «E.T.-инопланетянин»
4. Йоханна Карлин (Швеция), «Взросление»
5. Элен Cкавенстед (Швеция), «Фрукты это конфеты»
6. Наташа Стейнерт (Россия), «Ловись, рыбка, большая и малая»
7. Томас С. Чунг (Германия), «... это не всегда было так вкусно»
8. Александра Янченко (Россия), «Леди пончик»
9. Йинон Авиор (Израиль) «Смотреть можно – трогать нельзя»
10. Эдит Лайос (Германия), «Жажда пустоты»
Адреса остановочных павильонов, на которых размещены работы:
Агибалова ул. (ж/д вокзал)
Демократическая ул. / Димитрова ул. (из центра)
Масленникова пр-т / Московское ш.
Московское ш. (ТЦ Парк Хаус, в центр)
Московское ш. (ТЦ Империя) в центр
Ново-Садовая ул. / КРЦ «Звезда» (из центра) поз.2
Ново-Садовая ул. / Осипенко ул. (Б-ка. им.Ленина)
Ново-Садовая ул. / Первомайская ул. (в центр)
Ново-Садовая ул. / ТЦ «Пирамида» (в центр)
Ново-Садовая ул. / Челюскинцев ул. (из центра)
«Улица как музей, музей как улица» - многолетний проект Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.
На этот раз в фокусе внимания проекта - тема еды.
- Еда - первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы в СССР, а ныне памятником конструктивизма в Самаре, на базе которого создан наш филиал, - отметила Неля Коржова. - В эпоху, когда создавались фабрики-кухни, слово «накормить» означало еще и привить новую идею жизненного порядка. В наше время эта тенденция вновь набирает обороты. Основные инновации распределения пищи (как и других ресурсов) последнего столетия лежат в поле механизации и рекламы. Фабрики по изготовлению еды и ее продвижению в масс-медиа слились воедино. Люди должны довериться рекламе, прежде чем узнают вкус. Наш проект сам работает на рекламных носителях, в этом его неожиданность и хорошая возможность диалога со зрителем, которому предлагается бесплатный продукт там, где традиционно идет продажа.
С 1 июня на остановочных павильонах города можно увидеть первые десять работ художников России и Европы, из двадцати отобранных по итогам открытого конкурса, который прошел в марте. Суммарная аудитория зрителей проекта может доходить до 5 тысяч человек в день. В первой части выставки (июнь-июль 2017) участвуют следующие авторы и работы:
1. Сергей Катран (Россия), «10 гневливых БАДов»
2. Юрий Альберт (Россия), «Согласны ли вы…»
3. Герман Виноградов (Россия), «E.T.-инопланетянин»
4. Йоханна Карлин (Швеция), «Взросление»
5. Элен Cкавенстед (Швеция), «Фрукты это конфеты»
6. Наташа Стейнерт (Россия), «Ловись, рыбка, большая и малая»
7. Томас С. Чунг (Германия), «... это не всегда было так вкусно»
8. Александра Янченко (Россия), «Леди пончик»
9. Йинон Авиор (Израиль) «Смотреть можно – трогать нельзя»
10. Эдит Лайос (Германия), «Жажда пустоты»
Адреса остановочных павильонов, на которых размещены работы:
Агибалова ул. (ж/д вокзал)
Демократическая ул. / Димитрова ул. (из центра)
Масленникова пр-т / Московское ш.
Московское ш. (ТЦ Парк Хаус, в центр)
Московское ш. (ТЦ Империя) в центр
Ново-Садовая ул. / КРЦ «Звезда» (из центра) поз.2
Ново-Садовая ул. / Осипенко ул. (Б-ка. им.Ленина)
Ново-Садовая ул. / Первомайская ул. (в центр)
Ново-Садовая ул. / ТЦ «Пирамида» (в центр)
Ново-Садовая ул. / Челюскинцев ул. (из центра)
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