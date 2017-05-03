На оптовом рынке "Самара" тушат крупный пожар

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МЧС, загорелся ангар на оптовом рынке. Огонь распространился на площадь 200 кв. м. На месте пожара работают 64 специалиста, задействовано 16 единиц техники. Возгорание локализовали в 17:23. На данный момент пламя еще не потушено. Пострадавших нет.