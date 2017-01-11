На обводной дороге столкнулись два большегруза

43-летний водитель грузовика МАЗ (стаж - 11 лет) ехал со стороны трассы «Самара - Бугуруслан» в направлении М-5 «Урал». По предварительной версии полицейских, он не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Мерседес-Бенц под управлением 47-летнего мужчины (стаж - 8 лет). От удара МАЗ съехал в левый кювет и перевернулся.В результате ДТП оба водителя получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба участника находились в трезвом состоянии. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.