На обводной Самары уложат новый асфальт

Ремонт пройдет на участке длиной 12 километров.



В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту обводной Самары в Красноярском и Кинельском районах. Здесь отремонтируют покрытие, укрепят обочины, установят новые ограждения и сигнальные столбики.



На участке обводной от М-5 «Урал» до «Самара-Волгоград» в Красноярском районе заменят асфальт. Также предусмотрены уширение проезжей части, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, устройство лотков для сброса воды, монтаж нового барьерного ограждения и сигнальных столбиков, установка новых дорожных знаков. На время ремонта участка проложат временную объездную дорогу.



Крайний срок завершения ремонта по всем госконтрактам - 31 октября.