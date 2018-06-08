На новой набережной появится хоровод из матрешек
Их создает арт-группа самарских художников специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Восемь эксклюзивных матрёшек отражают культуру и историю восьми стран-участниц Чемпионата, футбольные сборные которых проводят матчи на стадионе «Самара Арена». Каждая матрешка будет расписана в цвета национальных флагов. На них нарисуют достопримечательности, знаменитых людей, узнаваемые символы тех стран, чьи сборные приедут в Самару.
Напомним, это Россия, Сербия, Коста-Рика, Уругвай, Дания, Австралия, Сенегал и Колумбия.
Создает матрешки арт-группа самарских художников специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Одна матрешка делается почти четыре дня. Мастера расписывают ее акрилом, аэрозолью, нитрокраской и покрывают антивандальным покрытием. Каждая из них весит 500 кг.
Установят хоровод из матрешек у бассейна ЦСК ВВС.
Восемь эксклюзивных матрёшек отражают культуру и историю восьми стран-участниц Чемпионата, футбольные сборные которых проводят матчи на стадионе «Самара Арена». Каждая матрешка будет расписана в цвета национальных флагов. На них нарисуют достопримечательности, знаменитых людей, узнаваемые символы тех стран, чьи сборные приедут в Самару.
Напомним, это Россия, Сербия, Коста-Рика, Уругвай, Дания, Австралия, Сенегал и Колумбия.
Создает матрешки арт-группа самарских художников специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Одна матрешка делается почти четыре дня. Мастера расписывают ее акрилом, аэрозолью, нитрокраской и покрывают антивандальным покрытием. Каждая из них весит 500 кг.
Установят хоровод из матрешек у бассейна ЦСК ВВС.
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