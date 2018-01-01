На новой дороге в самарский аэропорт включили освещение

Трасса является частью маршрута, по которому от аэропорта можно доехать до Самары. Основные строительные работы здесь завершили во второй половине 2017 года. Рабочие уложили новый асфальт, установили новые знаки и ограждения, нанесли разметку. Теперь на дороге включили и освещение, сообщает представитель компании-подрядчика.