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На новой дороге в самарский аэропорт включили освещение

Компания-подрядчик завершила строительство наружного освещения на развязке в рамках реконструкции автомобильной дороги "Волжский - аэропорт Курумоч".

Трасса является частью маршрута, по которому от аэропорта можно доехать до Самары. Основные строительные работы здесь завершили во второй половине 2017 года. Рабочие уложили новый асфальт, установили новые знаки и ограждения, нанесли разметку. Теперь на дороге включили и освещение, сообщает представитель компании-подрядчика.


Дата: 1 января 2018 , 13:02
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: компания Стройэнергетика
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