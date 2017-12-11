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На новогодние праздники пустят доппоезда из Самары в Москву и Великий Устюг

«Пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении - 6, 7 и 8 января.

В частности, дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Самару. Для перевозки детских групп на родину Деда Мороза – в Великий Устюг будут назначены 5 туристических поездов из Санкт-Петербурга, Москвы и Самары. 
Дата: 11 декабря 2017 , 11:31
121
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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