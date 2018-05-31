На набережной выступит «Хор Турецкого»

На сцене выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа SOPRANO. Вход свободный, 0+.Идея проекта возникла в 2014 году во время творческой встречи с Владимиром Путиным. Президент РФ поддержал проведение «Праздников песни» во всех регионах России.