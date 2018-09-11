На набережной весь день будут работать развлекательные площадки

В воскресенье, 9 сентября, с 12:00 до 18:00 на набережной в честь Дня города самарские компании проведут развлекательные программы для горожан: концертные номера, розыгрыши призов, мастер-классы.Около бассейна ЦСК ВВС организована патриотическая площадка от министерства обороны РФ. С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске – фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска сыграют классику, а в амфитеатре у склона площади Славы прозвучат песни в исполнении эстрадных артистов. В 17.45 в кинотеатре под открытым небом у стелы «Ладья» покажут документально-художественный фильм «Трасса судьбы», посвященный истории строительства первого газопровода «Бугуруслан – Куйбышев».«Самарская газета» также присоединится к празднику. Наша площадка располагается на второй очереди набережной между улицами Полевой и Чкалова. В честь 150-летия Максима Горького, который был работал журналистом в нашей газете, редакция представит работы самарских иллюстраторов, на которых изображен писатель. Также на площадке можно будет дополнить собственными рисунками специальные полотна с изображением классика и почувствовать себя журналистом прошлых лет, сев за печатную машинку. На площадке есть фотозона, посвященная писателю и Самаре дореволюционного периода.Сцена «Эстрада» (склон под площадью Славы, амфитеатр)15.00 - группа Blackberry16.00 - группа «Мадам Брошкина»17.00 - группа «Старый Третий»Сцена «Фольклор»(Первомайский спуск, смотровая площадка)15.00 - певец Михаил Морозов16.00 - ансамбль «Искорки»17.00 - группа «Незабава»Сцена «Классика»(Некрасовский спуск, стела «Самара»)15.00 - концертная программа «Гранд оперетта» Театра оперы и балета16.00 - инструментальная программа Театра оперы и балета17.00 - певец Михаил МорозовСцена «Джаз»(амфитеатр, стела «Ладья»)15.00 - группа Gudini jazz band16.00 - группа Evergreen17.00 - группа Pina Colada