На набережной у "Ладьи" целый час будут запускать фейерверки

Во вторник, 12 июня, на четвертой очереди набережной Волги отпразднуют День России.



В 19:00 у Ладьи пройдет концерт лучших музыкальных коллективов области. В 22:00 - пиротехническое представление «Парад Фейерверков». Оно будет длиться час.



В нем примут участие пиротехнические коллективы России, задействованные в крупнейших праздниках страны:



- «Пиро-Шоу» (Москва);



- «Фейерверки России» (Сергиев Посад);



- «Пиромагия» (Кострома);



- «ПироКом» (Сыктывкар).



Также пройдет внепарадное выступление команды «Пиротеатр» из Самары.