На набережной сыграли сборные Сербии и Коста-Рики
В Самаре проходит акция «Забей гол, фанат!».
В субботу, 16 июня, на самарской набережной в районе Первомайского спуска состоялся необычный футбольный матч. На песке сыграли сборные Сербии и Коста-Рики. В их составе играли футболисты-любители. В основном - российские болельщики из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. За латиноамериканцев выступили два фаната Коста-Рики. Один из них, Пабло Рекуэро, пообщался с sgpress.ru:
- В Россию я приехал первый раз. Мне здесь очень нравится. В Самару бы зимой я не поехал, но летом бы посетил и устроил бы здесь тусовку. Мне нравится общаться с русскими. Языковой барьер, конечно, есть, но понимание мы находим быстро.
Акция «Забей гол, фанат!» продлится до конца Чемпионата мира по футболу. На территории пляжа в районе Первомайского спуска будут проходить турниры по пляжному футболу между болельщиками команд, страны которых играют на следующей день на ЧМ-2018.
В субботу, 16 июня, на самарской набережной в районе Первомайского спуска состоялся необычный футбольный матч. На песке сыграли сборные Сербии и Коста-Рики. В их составе играли футболисты-любители. В основном - российские болельщики из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. За латиноамериканцев выступили два фаната Коста-Рики. Один из них, Пабло Рекуэро, пообщался с sgpress.ru:
- В Россию я приехал первый раз. Мне здесь очень нравится. В Самару бы зимой я не поехал, но летом бы посетил и устроил бы здесь тусовку. Мне нравится общаться с русскими. Языковой барьер, конечно, есть, но понимание мы находим быстро.
Акция «Забей гол, фанат!» продлится до конца Чемпионата мира по футболу. На территории пляжа в районе Первомайского спуска будут проходить турниры по пляжному футболу между болельщиками команд, страны которых играют на следующей день на ЧМ-2018.
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