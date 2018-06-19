На набережной появились расписные "иностранные" матрёшки

Часть фигур, расписанных вручную, уже установили на набережной около бассейна ЦСКА. Над дизайном работает арт-группа самарских художников «Aksometry LAB». В каждой матрёшке сплетаются сразу несколько композиций, которые характеризуют страну: цвет национального флага, достопримечательности, знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы.