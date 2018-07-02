На набережной поставили матрешек Бразилии и Мексики

Их расписали в национальные цвета этих стран.



В понедельник утром, 2 июля, в хоровод "иностранных" матрешек на набережной добавили еще две фигуры, расписанные под Бразилию и Мексику. Сборные этих стран сыграют на «Самара Арене» в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в понедельник, 2 июля.



- Вчера было историческое событие – Россия прошла в ¼ Чемпионата мира по футболу. К нам приехали прославленные мексиканцы и замечательные бразильцы, которые вчера тоже искренне болели за Россию, - сказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. - Все иностранцы, которые побывали в Самаре, уезжали от нас со словами благодарности за теплоту и дружелюбие волжан. Надеюсь, Мексика и Бразилия тоже прочувствуют ту атмосферу Чемпионата, которая царит в нашем городе.