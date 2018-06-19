На набережной открылась выставка о футбольной Самаре

Выставка «Путеводитель по футбольной Самаре, или Первая азбука самарского футбола» посвящена истории самарского футбола длиною в 107 лет. Она открылась на Красноармейском спуске набережной.Выставка основана на материалах одноименного альбома, который был издан городской администрацией в рамках грантовой поддержки проектов в области культуры и искусства. Посетители смогут увидеть историю самарского футбола от первого удара по футбольному мячу на Вокзальной площади в 1911 году, где был сыгран первый официальный матч в губернской Самаре, от рождения футбольной команды «Крылья Советов» до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.Выставочные постеры размещены на 13 стендах. На них - информация на русском и английском языках.