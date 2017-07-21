На набережной открылась мобильная выставка «Самара-2018»

Выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу в Самаре, проходит рядом с бассейном ЦСК ВВС. Красочные информационные стенды и 3D-экспонаты компактно расположились в «шатре», напоминающем купол стадиона «Самара Арена».Торжественное открытие выставки на набережной состоялось утром в пятницу, 21 июля. Отметим, что до этого выставка работала на молодежном форуме «iВолга - 2017», затем была презентована на Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина и только после этого оказалась в Самаре.Внутри посетителям предлагается ознакомиться с историей самарского края и информацией о подготовке столицы нашего региона к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.- Мы позволили себе организовать пространство выставки таким образом, чтобы оно напоминало о космосе. Не случайно главный стадион нашего города предполагалось назвать «Космос Арена». Потолок шатра, особенно вечером, похож на звездное небо, - пояснила руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.Главная гордость выставки — 30 объемных моделей, изображающих уменьшенные копии Ладьи, ракеты-носителя «Союз», монумента Славы и других объектов, символизирующих Самару. После завершения работы экспозиции в конце сентября их разместят в одном из городских музеев или подберут другое выставочное пространство.