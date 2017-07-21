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На набережной открылась мобильная выставка «Самара-2018»

Экскурсоводы ждут посетителей с 12.30 до 20.30, вход свободный.

Выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу в Самаре, проходит рядом с бассейном ЦСК ВВС. Красочные информационные стенды и 3D-экспонаты компактно расположились в «шатре», напоминающем купол стадиона «Самара Арена».

Торжественное открытие выставки на набережной состоялось утром в пятницу, 21 июля. Отметим, что до этого выставка работала на молодежном форуме «iВолга - 2017», затем была презентована на Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина и только после этого оказалась в Самаре.

Внутри посетителям предлагается ознакомиться с историей самарского края и информацией о подготовке столицы нашего региона к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

- Мы позволили себе организовать пространство выставки таким образом, чтобы оно напоминало о космосе. Не случайно главный стадион нашего города предполагалось назвать «Космос Арена». Потолок шатра, особенно вечером, похож на звездное небо, - пояснила руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Главная гордость выставки — 30 объемных моделей, изображающих уменьшенные копии Ладьи, ракеты-носителя «Союз», монумента Славы и других объектов, символизирующих Самару. После завершения работы экспозиции в конце сентября их разместят в одном из городских музеев или подберут другое выставочное пространство.
Дата: 21 июля 2017 , 12:43
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Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: samadm.ru
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