На набережной незаконно спилили ель. Ущерб оценен в 2,5 млн рублей
В прошлом году в департамент городского хозяйства и экологии поступило 22 обращения от граждан и организаций о незаконном сносе деревьев.
Кроме того, сотрудники службы благоустройства самостоятельно выявляют такие случаи. Один из них особенно возмутил общественность: вандалы спилили ель на самарской набережной. По словам начальника отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонида Дюгаева, от действий нарушителей пострадало дерево, несколько десятилетий украшавшее самарскую набережную в районе Волжского проспекта. Ель высотой в 15 м, диаметром 30 см спилили ночью и бросили на месте преступления. Утром сотрудники муниципального предприятия «Самарская набережная» обнаружили незаконный снос и обратились в полицию.
- Ущерб зеленому фонду города составил около 2,5 млн рублей. Это было дерево ценных хвойных пород и располагалось в любимой горожанами зоне отдыха, - пояснил Леонид Дюгаев.
Он подчеркнул, что в Самаре бережно относятся к каждому зеленому насаждению. Деревья проходят плановую инвентаризацию, а разрешения на снос выдаются департаментом городского хозяйства и экологии и администрациями внутригородских районов. Незаконный снос в зоне отдыха являтся экстраординарным событием.
Радует, что большинство самарцев осуждают вандализм и, напротив, помогают в озеленении города. Кстати, в этом году в рамках городской программы «Цветущая Самара» планируется устройство цветников из однолетников на площади 19,81 тыс. кв. м, установка 32 новых конструкций для вертикального и мобильного озеленения и посадка 2,15 тыс. кустарников. В рамках восстановительного озеленения запланирована посадка 531 дерева.
Кроме того, сотрудники службы благоустройства самостоятельно выявляют такие случаи. Один из них особенно возмутил общественность: вандалы спилили ель на самарской набережной. По словам начальника отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонида Дюгаева, от действий нарушителей пострадало дерево, несколько десятилетий украшавшее самарскую набережную в районе Волжского проспекта. Ель высотой в 15 м, диаметром 30 см спилили ночью и бросили на месте преступления. Утром сотрудники муниципального предприятия «Самарская набережная» обнаружили незаконный снос и обратились в полицию.
- Ущерб зеленому фонду города составил около 2,5 млн рублей. Это было дерево ценных хвойных пород и располагалось в любимой горожанами зоне отдыха, - пояснил Леонид Дюгаев.
Он подчеркнул, что в Самаре бережно относятся к каждому зеленому насаждению. Деревья проходят плановую инвентаризацию, а разрешения на снос выдаются департаментом городского хозяйства и экологии и администрациями внутригородских районов. Незаконный снос в зоне отдыха являтся экстраординарным событием.
Радует, что большинство самарцев осуждают вандализм и, напротив, помогают в озеленении города. Кстати, в этом году в рамках городской программы «Цветущая Самара» планируется устройство цветников из однолетников на площади 19,81 тыс. кв. м, установка 32 новых конструкций для вертикального и мобильного озеленения и посадка 2,15 тыс. кустарников. В рамках восстановительного озеленения запланирована посадка 531 дерева.
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