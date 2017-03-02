На набережной будет работать туалет площадью почти 100 кв. м
Реконструкция четвертой очереди набережной в Самаре будет выполнена к 2018 году.
Как ранее сообщал sgpress.ru, проект реконструкции объекта предусматривает практически полное обновление этого участка волжского побережья. В департаменте градостроительства Самары поясняют, что после выполнения всех запланированных работ территория набережной в границах Осипенко и Силикатного оврага будет разделена на несколько зон: центральную (предусмотрена под размещение объектов массового пребывания людей, площадок для проведения культурно-массовых мероприятий, клумб, дорожек и т. п.), придорожную (на улице Лесной появятся остановочные павильоны, парковки, пункт полиции) и бульвар, который свяжет вторую и четвертую очереди (здесь появится, в том числе, велотрек).
Отдельное внимание в проекте реконструкции будет уделено удобству перемещения по набережной маломобильных групп населения: здесь появятся наклонные подъемники типа Omega, их установят вдоль лестничных спусков. Как уже сообщал sgpress.ru, на набережной появится система видеонаблюдения. В рамках организации парковочного пространства и недопущения несанкционированного движения машин по пешеходной зоне будет установлен шлагбаум, парковочные столбики с шагом 1,60 м. Будут разбиты новые газоны и кустарники. Проектом предусмотрено сезонное размещение торгово-развлекательных, культурно-просветительских объектов. Парковочные места будут организованы вдоль проезжей части улицы Лесной: здесь сузят газонную и частично прохожую части тротуаров. Появятся новые дорожные знаки, разметка, щиты, указатели. Существующее здание стационарного туалета будет частично реконструировано. После выполнения этой работы в нем будет 15 кабин. Общая площадь одноэтажного здания составит 99,1 кв.м.
Будет отреставрирована скульптурная композиции «Ладья», обустроены новые лестничные сходы, выполнена реконструкция существующих тротуаров, лестниц (с применением гранитной отделки, брусчатки), произведена замена бортовых камней, осуществлена гранитная отделка парапетов, постаментов памятников. На набережной появится фонтан площадью 385 кв.м. Его чаша будет имет каскадную форму.
Напомним, что реконструкцию четвертой очереди набережной выполнит ООО "Автодоринжиниринг". Стоимость контракта составляет около 600 млн рублей.
Как ранее сообщал sgpress.ru, проект реконструкции объекта предусматривает практически полное обновление этого участка волжского побережья. В департаменте градостроительства Самары поясняют, что после выполнения всех запланированных работ территория набережной в границах Осипенко и Силикатного оврага будет разделена на несколько зон: центральную (предусмотрена под размещение объектов массового пребывания людей, площадок для проведения культурно-массовых мероприятий, клумб, дорожек и т. п.), придорожную (на улице Лесной появятся остановочные павильоны, парковки, пункт полиции) и бульвар, который свяжет вторую и четвертую очереди (здесь появится, в том числе, велотрек).
Отдельное внимание в проекте реконструкции будет уделено удобству перемещения по набережной маломобильных групп населения: здесь появятся наклонные подъемники типа Omega, их установят вдоль лестничных спусков. Как уже сообщал sgpress.ru, на набережной появится система видеонаблюдения. В рамках организации парковочного пространства и недопущения несанкционированного движения машин по пешеходной зоне будет установлен шлагбаум, парковочные столбики с шагом 1,60 м. Будут разбиты новые газоны и кустарники. Проектом предусмотрено сезонное размещение торгово-развлекательных, культурно-просветительских объектов. Парковочные места будут организованы вдоль проезжей части улицы Лесной: здесь сузят газонную и частично прохожую части тротуаров. Появятся новые дорожные знаки, разметка, щиты, указатели. Существующее здание стационарного туалета будет частично реконструировано. После выполнения этой работы в нем будет 15 кабин. Общая площадь одноэтажного здания составит 99,1 кв.м.
Будет отреставрирована скульптурная композиции «Ладья», обустроены новые лестничные сходы, выполнена реконструкция существующих тротуаров, лестниц (с применением гранитной отделки, брусчатки), произведена замена бортовых камней, осуществлена гранитная отделка парапетов, постаментов памятников. На набережной появится фонтан площадью 385 кв.м. Его чаша будет имет каскадную форму.
Напомним, что реконструкцию четвертой очереди набережной выполнит ООО "Автодоринжиниринг". Стоимость контракта составляет около 600 млн рублей.
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