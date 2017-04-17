На минувшей неделе в Самаре прошли 17 рейдов мобильных групп по борьбе с уличной торговлей

- За минувшую неделю было зафиксировано 17 выходов спецбригад, 10 из которых пришлось на Октябрьский район. Один из выходов состоялся 13 апреля. По его результатам был составлено 4 протокола и был изъят контрафактный алкоголь,- рассказал он.Говоря о первых результатах, Александр Андриянов отметил, что в ходе семи рейдов в Железнодорожном районе мобильные группы не выявили никаких нарушений в части уличной торговли. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдалась и в Самарском и Красноглинском районах. В Кировском районе во время рейда 13 апреля был выявлен 1 незаконно установленный объект. В Советском районе массовый выезд предстоит на этой неделе.Другие районы, по словам Александра Андриянова, начнут активную работу по контролю за уличной торговлей уже на этой неделе.