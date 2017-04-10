На месте строительства развязки на Московском шоссе в Самаре произошел пожар

На тушение огня выезжали 7 пожарных, задействовано 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали в 00:06, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.Напомним, в настоящее время на данном участке идет строительство двухуровневой транспортной развязки.