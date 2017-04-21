На месте бывшего корпуса Самарского института управления на Вольской появятся соцобъект и жилые дома

Это бывший второй учебный корпус Самарской академии государственного и муниципального управления. Еще раньше здесь располагался интернат.Как сообщил Олег Фурсов, в настоящее время уже подобран инвестор и до конца лета этого года здесь начнется строительство объекта социально-культурной сферы и нескольких жилых домов.- У нас действительно есть проблема, связанная с тем, что долгое время не уделялось внимание инвентаризации муниципальных земель и муниципального имущества. Сейчас у нас есть специальный информационный ресурс «Моя Самара», где есть раздел «Народная инвентаризация». Здесь каждый неравнодушный горожанин может указать заброшенное помещение или территорию. В настоящее время поступило свыше 50 таких обращений, каждое из которых мы отрабатываем и начинаем потихоньку наводить порядок в нашем городе, - подчеркнул мэр города.