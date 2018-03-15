На мартовские праздники самарцы чаще всего летали в Москву и Санкт-Петербург

Наиболее востребованными направлениями у пассажиров стали Москва и Санкт-Петербург. При этом сотрудники аэропорта отметили значительный рост спроса на рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород и Уфу.Также самарцы часто летали в Стамбул и Дубай. На последнем направлении пассажиропоток удвоился.