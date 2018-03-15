На мартовские праздники самарцы чаще всего летали в Москву и Санкт-Петербург
С 7 по 11 марта аэропорт обслужил 30,2 тысячи пассажиров. Это на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Наиболее востребованными направлениями у пассажиров стали Москва и Санкт-Петербург. При этом сотрудники аэропорта отметили значительный рост спроса на рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород и Уфу.
Также самарцы часто летали в Стамбул и Дубай. На последнем направлении пассажиропоток удвоился.
Наиболее востребованными направлениями у пассажиров стали Москва и Санкт-Петербург. При этом сотрудники аэропорта отметили значительный рост спроса на рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород и Уфу.
Также самарцы часто летали в Стамбул и Дубай. На последнем направлении пассажиропоток удвоился.
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