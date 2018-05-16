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На майских праздниках самарцы чаще летали в Анталью и Дубай

С 28 апреля по 13 мая услугами аэропорта воспользовались 131,3 тысячи пассажиров. Это на 19,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями стали Москва (59,6 тысячи пассажиров) и Санкт-Петербург (8,8 тысячи пассажиров). По международным направлениям чаще всего летали в Анталью (27,9 тысячи пассажиров), Дубай (3,3 тысячи пассажиров) и Даламан (3,3 тысячи пассажиров). Также на майские праздники начались полеты по новому направлению Самара - Болонья. 
Дата: 16 мая 2018 , 17:50
155
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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