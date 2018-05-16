На майских праздниках самарцы чаще летали в Анталью и Дубай

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями стали Москва (59,6 тысячи пассажиров) и Санкт-Петербург (8,8 тысячи пассажиров). По международным направлениям чаще всего летали в Анталью (27,9 тысячи пассажиров), Дубай (3,3 тысячи пассажиров) и Даламан (3,3 тысячи пассажиров). Также на майские праздники начались полеты по новому направлению Самара - Болонья.