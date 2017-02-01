На льду Жигулевского моря пройдет чемпионат мира по парусному спорту

В конце февраля на ледяной акватории Куйбышевского водохранилища пройдет чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017.



Программа соревнований, стартующих 20 февраля, будет чрезвычайно насыщенной. В нее включены зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья. Во время чемпионата состоится также традиционный ежегодный марафон «Жигулевское море-2017», участники которого будут соревноваться в дисциплинах «курс-рейс» и «марафон», а также в любительских фан-гонках. Завершит обширную спортивную программу WISSA-2017 зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море-2017». В него включены экстремальный марафон, всероссийский флешмоб «Хоровод» и не имеющая аналогов в мире Snowkite-Масленица. Организаторы планируют установить рекорд по самому массовому старту снoукайтeров в мире.



Основной дисциплиной чемпионата является «курс-рейс» – гонки с движением на ветер и под ветер. А при благоприятных погодных условиях в программу войдут марафонские гонки и заезды на скорость. Кроме того, в этом году зрители увидят и кайт-фристайл.



Уже поступили заявки от 176 райдеров из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии. Ранее из всех российских городов чемпионат мира по зимним видам парусного спорта принимал только Санкт-Петербург.