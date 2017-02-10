На катках в парках начала работать «Love-почта»

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Как сообщает пресс-служба учреждения, 8 февраля на пунктах проката коньков в парках им. Гагарина, Дружбы и Победы начала свою работу «Любовная почта. Любой желающий может написать свое признание в любви и опустить его в ящик Love-почты. 14 февраля оно прозвучит в прямом эфире на волне 106.6 FM.Специальные валентинки и ручки найдутся у работников проката.Любовная почтабудет работать до 12 февраля.