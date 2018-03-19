На канале «Россия-24» идет телемарафон, посвященный выборам

В студии несколько часов будут обсуждать ход голосования и агитационной компании.



Выскажутся общественники и политики. Участие в телемарафоне примут около 30 экспертов. Среди них председатель облизбиркома Вадим Михеев, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, врио первого зампредседателя правительства региона Виктор Кудряшов и другие.