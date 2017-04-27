На игру «Крыльев» и концерт Шнура в Самаре забронировали более 10 тысяч билетов

В субботу, 13 мая, самарские «Крылья Советов» проведут домашний матч против одного из лидеров Чемпионата России по футболу – питерского «Зенита». После игры на стадионе «Металлург» выступит группировка «Ленинград» во главе со своим лидером – Сергеем Шнуровым. На сцену коллектив выйдет ориентировочно в 20:00 и исполнит более 30 песен. Завершится выступление около 22:00.Концерт приурочили к 75-летию «Крыльев».На данный момент забронировано более 10 тысяч билетов, сообщили sgpress.ru в пресс-службе клуба. Выкуплены почти все места на части секторов западной трибуны.Добавим, что на данный момент цена билетов варьируется от 1000 до 1500 рублей. После 2 мая их стоимость повысится.