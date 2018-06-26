На игре. Уругвай - Россия в Самаре
В понедельник, 25 июня, сборная России сыграла с Уругваем. Последний матч групповой стадии для нашей команды закончился поражением со счетом 0:3. Sgpress.ru представляет свой взгляд на эту игру.
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