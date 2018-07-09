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На игре. Прощальный матч в Самаре

Швеция и Англия закрыли программу ЧМ-2018 в нашем городе. Матч закончился уверенной победой сборной "туманного Альбиона". Фоторепортаж с прощального матча на "Самара Арене".








Дата: 9 июля 2018 , 14:33
101
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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