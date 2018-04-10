На игре. Фоторепортаж с матча "Крылья Советов" - "Спартак-2"
"Крылья Советов" готовятся к очередному матчу ФНЛ. А в минувшие выходные самарцы на своем поле обыграли "Спартак-2" со счетом 5:1. Фотоподборка с этого матча.
"Крылья Советов" - "Спартак-2".
5 - 1
Самодин Руденко
Соболев
Зотов
Соболев
Соболев
На страже ворот
Андрей Валерьевич строг
Прокатило
Теперь не прокатит
"Орлы"
Судья?
А вот и он
Замена, которая сыграет
Королевский размах
Человек-гол
"Не фоли! No foley!"
"Крылья Советов" - "Спартак-2".
5 - 1
Самодин Руденко
Соболев
Зотов
Соболев
Соболев
До игры
На страже ворот
Андрей Валерьевич строг
Прокатило
Теперь не прокатит
"Орлы"
Судья?
А вот и он
Замена, которая сыграет
Королевский размах
Человек-гол
"Не фоли! No foley!"
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