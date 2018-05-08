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На гостевых маршрутах Самары разметку обновят до конца мая

Работы стартовали в конце апреля. Подрядчик - ООО «Транспортная компания «Восток Запад Транзит».

По данным горадминистрации, в Самаре разметку нанесут на площади 64758 квадратных метров. Краской - на площади 28462 квадратных метра, холодным двухкомпонентным пластиком – на площади 1834 квадратных метра и термопластиком – на площади 34462 квадратных метра.

Сначала разметку нанесли на площади Куйбышева и улицах, которые задействуют в проведении праздничных мероприятий 1 и 9 мая: Молодогвардейской, Красноармейской, Чапаевской, Галактионовской. В ночь на 8 мая разметка появилась на Вилоновской на участке от Куйбышева до Молодогвардейской.

- С маркировкой дорожного покрытия улиц, по которым пролегают гостевые и туристические маршруты, рабочие должны справиться до 25 мая. Срок окончания всех работ – 30 сентября, - рассказал заместитель начальника участка управления дорожной разметки ООО «ТК «Восток Запад Транзит» Алексей Афанасьев.

Разметка наносится только на подготовленные к этому виду работ дороги - перед нанесением их убирают от мусора, моют, пылесосят, при необходимости ремонтируют.

Отработка аварийно опасных пешеходных переходов будет проводиться постоянно весной и летом. Особое внимание разметке около детских учреждений уделят в июле и августе. Она будет из термопластика или холодного пластика. Дополнительно нанесут «зебру» желтого цвета. Гарантия на работы - 1 год. При выявлении недочетов подрядчик устранит их за свой счет. 
Дата: 8 мая 2018 , 11:55
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Автор текста: Ксения Кармазина
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