На гостевых маршрутах ЧМ-2018 идёт ремонт и реставрация старинных зданий

Поскольку в городе набирает обороты обновление старинных самарских усадеб и у горожан есть потребность узнавать об их истории, «СГ» продолжает реализацию совместного проекта и в этом году. Мы будем рассказывать и о ходе работ на объектах, и об истории зданий, и о том, как помогают процессу неравнодушные жители. Нынешние жильцы старинных зданий, все заинтересованные горожане получат уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.По инициативе главы Самары Олега Фурсова все активнее к фасадным работам привлекают меценатов. В этом сезоне, например, уже подтвердили свое участие десять строительных компаний и региональное отделение Российских студенческих отрядов. Три компании обязались помочь с расходными материалами - краской, лаком.- Наша организация взяла на себя несколько домов в возрасте никак не менее ста лет на улице Алексея Толстого, - уточняет исполнительный директор Самарской гильдии строителей Григорий Дворцов. - Мы решили не просто покрасить фасады этих зданий, а сделать все наилучшим образом, максимально красиво и прочно. Сначала обшивку зданий покроем подпиткой под краску, чтобы она затем держалась лет 15, не меньше. И займемся кровлями, поскольку неотремонтированная крыша может испортить всю сделанную работу.Дворцов добавил, что на улице Алексея Толстого также возвратят к жизни дома №88-90, на Молодогвардейской - №83 и №87, на Чапаевской - №132, на Самарской - флигель исторической усадьбы архитектора Зеленко. Есть еще планы и по другим адресам.- Мы с удовольствием откликнулись на предложение городской администрации поучаствовать в восстановлении исторических усадеб, - рассказывает заместитель директора компании «Интеграция» Владимир Топчай. - Дом на улице Водников, 19 уже готов. На очереди у нас усадьба на Водников, 13. Считаем, эти здания должны быть достойны нашего городамиллионника, к тому же принимающего игры мирового футбольного первенства. Эти два дома стоят буквально на въезде в историческую часть областного центра - по сути, встречают гостей, прибывающих с левого берега реки Самары. Так что «ворота» надо привести в самый лучший вид.- В прошлом году мы уже участвовали в восстановлении исторических зданий Самары. В этом будем ремонтировать три усадьбы на улице Льва Толстого - №№40, 60 и 74, - сообщил заместитель директора компании «Сервис-Д» Сергей Полькин.Строительная компания «Трансгруз» в прошлом году приводила в порядок исторический фасад усадьбы на улице Водников, 86. В планах мецената на этот год - дома на улице Алексея Толстого №№106 и 108. Строительные леса уже стоят, работы начались.О готовности студенческой молодежи по-боевому доложил руководитель направления стройотрядов реготделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Фроленков:- Мы подписали соглашение с администрацией города об оказании помощи в наведении чистоты и порядка в Самаре. Полторы тысячи бойцов студенческих отрядов участвовали в месячнике по благоустройству, а сейчас начинаем покраску старинных деревянных домов на безвозмездной основе. Делаем нужное городу дело в свободное от учебы время. Первый объект - дом на улице Красноармейской, 55. Всего у нас в планах покраска 20 старинных усадеб, на каждую из них направляем по 15- 20 наших бойцов.Мэрия надеется, что в это общее движение вольются все заинтересованные горожане, которым небезразлично, как выглядит наш город, в каком «наряде» он встречает гостей. Замруководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко приводит такой пример:- На недавнем собрании Самарской гильдии строителей один из потенциальных меценатов пообещал привести на будущий объект детей и внуков. Сейчас он выбирает «подшефный» дом для реставрации. Мы очень надеемся, что такой пример окажется заразительным для жителей города, возможных инвесторов, блогеров - для всех, кто неравнодушен. Придет к нам любой желающий помочь - будем только приветствовать этот шаг доброй воли. Подберем вам одноэтажный объект, и вы тоже внесете свой вклад в преображение города, чтобы мы делали эту работу всем миром. Владельцев домов просим с пониманием относиться к этому процессу и по возможности в него включаться. А нашим уважаемым меценатам выражаем особую признательность. В прошлом году, кстати, они не только получали благодарственные письма за помощь из рук главы города, не только укрепили имидж своих организаций готовностью поддержать устремления власти, но и на фасадах отреставрированных домов появились таблички с указанием компании-мецената.Так что власти призывают горожан критичнее оценить внешний вид своих домов и если надо, привести их в порядок. Бюджеты всех уровней взяли на себя немало нагрузки. В дополнение к затратам бюджета город ждет помощи от самих горожан.На пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской расположен объект культурного наследия регионального значения «Дом вдовы чиновника А.А. Ястребова в 110-м квартале» (статус ОКН присвоен постановлением правительства Самарской области от 29.12.2014). Сейчас вокруг дома возведены строительные леса, идет его реставрация. Это еще один путь восстановления исторического облика Самары. Работы идут по заказу регионального оператора Самарской области «Фонд капитального ремонта». Подрядная организация - ООО «Самараспортстрой».Владелицей усадебного места на пересечении ныне переименованных улиц Троицкой и Александровской до 1880 года была жена чиновника Авдотья Смирнова. Согласно оценочным ведомостям за 1887 год, на участке находился дом деревянный, крытый деревом, обложенный кирпичом, на каменном полуэтаже. На каждом этаже - четыре комнаты, три печи, по пять окон выходили на улицу, по семь - во двор. Рядом были деревянные каретник, конюшня, амбар, погреб, баня.В 1880 году по определению окружного суда имущество перешло в собственность мещанина Александра Осипова, затем Анисьи Осиповой. В окладной книге Самарской городской управы по взиманию налогов за 1892 год значится, что тогда уже дворовым местом в 110-м квартале Самары на пересечении улиц Троицкой и Александровской владел Самарский общественный банк. В том же году участок был продан самарскому купцу Дмитрию Кореневу, а в следующем году его купил мещанин Николай Егоров.С 1896 по 1917 год владелицей дворового места была вдова чиновника Александра Ястребова. Оценочные ведомости Самарской городской управы за 1902 год зафиксировали, что на участке Ястребовой располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, крытый железом; деревянная лавка, крытая железом; деревянный одноэтажный флигель с мансардой; во дворе - деревянные дровяники и погреб. Двухэтажный дом сдавался под училище. В лавке велась торговля бакалейным товаром. Во флигеле проживала хозяйка. В 1919 году усадьба была муниципализирована.По оценке специалистов, требует охраны первоначальный внешний архитектурный облик выходящего на улицы здания, включая его объемно-планировочную композицию и архитектурное оформление фасадов. Это здание считается памятником градостроительного и архитектурного ансамбля застройки квартала в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Самарской и Ульяновской. Архитектурное сообщество особо отмечает ценность объемно-планировочного решения, соотношения застроенных и свободных пространств. Специалисты не один год настаивали: зданию необходимо уделить особое внимание. Тем более в фондах Центрального государственного архива Самарской области есть документы на это здание с приложенной к ним архитектурной графикой XIX века. То есть сегодня можно увидеть, какой задумывалась эта усадьба, какой проект, декор изначально были утверждены. Реставраторы будут придерживаться утвержденной документации, поскольку взялись за официальный объект культурного наследия.