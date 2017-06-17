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На форуме «iВолга» открылась выставка, посвященная ЧМ-2018

Вчера, 16 июня, на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», который проходит на Мастрюковских озерах, открылась выставка «Самара-2018». Она посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ и продвижению нашего города как одного из организаторов турнира.

Выставочная площадка - это сборная конструкция, которая по форме напоминает строящийся стадион «Самара Арена». Внутри шатра посетители знакомятся с историей Самарского края. Отмечены важные периоды в истории города и его достижения: авиационная и космическая отрасли, культура, искусство и архитектура. Представлена подробная информация о подготовке Самары к ЧМ-2018, инфраструктуре, которая сейчас строится специально для мундиаля и будет эффективно использоваться после него. Представлены макеты основных символов Самары, напечатанные на 3D-принтере, и установлен интерактивный экран, на котором можно узнать расписание матчей, посмотреть видеоролики о достопримечательностях города.

Отдельный стенд посвящен истории клуба «Крылья Советов». В экспозиции использованы звуковое и световое сопровождение, а также современные технологии трансляции видеоматериала.

На открытии выставки присутствовал глава Самары Олег Фурсов. Он высоко оценил реализацию и имиджевую составляющую этого проекта.

- Уверен, что выставка вызовет неподдельный интерес как самарцев, так и гостей. Это хороший шаг по продвижению имиджа нашего города на всероссийском уровне, он дает дополнительную возможность познакомить туристов с достижениями Самары, - отметил мэр.
























Выставка продлится до конца «iВолги» - до 24 июня. Ее посетителями станут более 2000 молодых людей - участников форума со всего Приволжского федерального округа и других стран мира, а также гости-эксперты. После она будет доступна для многих тысяч любителей авторской песни, которые с 29 июня по 2 июля соберутся на фестиваль имени Валерия Грушина. А затем выставку «Самара-2018» разместят на второй очереди набережной, у бассейна ЦСКА ВВС.

За выставкой закреплены молодые волонтеры, которые выступают в роли экскурсоводов.

- Мы знакомим посетителей с историей города, сообщаем интересные факты о Самаре. Для заграничных групп подготовлена дополнительная часть - рассказ о том, как иностранцы повлияли на развитие областной столицы, - пояснил волонтер экскурсовод Данил Бражников.

- Возможно, наши рассказы подвигнут кого-то из гостей к тому, чтобы через год приехать в Самару на футбольный чемпионат. Я сам очень жду его, это отличный стимул для развития всего региона и нас самих, уникальная возможность поучаствовать в событии мирового масштаба.

Выставку привезут в Самару в июле - после Грушинского фестиваля. Она будет развернута на второй очереди набережной, у бассейна ЦСК ВВС.

Дата: 17 июня 2017 , 14:00
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Автор текста: Екатерина Ершова
Автор фото: Екатерина Ершова
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