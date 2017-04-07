На фестивале в детском саду показали экологические спектакли
Участниками постановок стали ребята из 11 групп дошкольного образовательного учреждения, а гостями - учащиеся школы №78, представители детской библиотеки №2 и общественных организаций.
Театральный фестиваль проходил в детском саду №174 с 3 по 7 апреля. Каждая группа ставила спектакль на экологическую тематику. На фестивале можно было посмотреть спектакли: «Под грибком», «Как гусеничка друзей искала», «Приключения Карика и Вали» и многие другие. В них поднимаются злободневные вопросы: например, в сказке «Красный Волк и Серая Шапочка» Волк стал хорошим, но попал на страницы Красной Книги, а юным актерам нужно было его спасти.
- Формирование экологической культуры начинается еще до школы, - говорит Елена Семенова. – Дети вместе с родителями принимают участие в совместных экологических акциях, общегородском субботнике, наводят порядок на территории сада. С 3 апреля мы вместе с родителями проводим акцию «Чистая планета начинается с чистого двора!».
Театральный фестиваль проходил в детском саду №174 с 3 по 7 апреля. Каждая группа ставила спектакль на экологическую тематику. На фестивале можно было посмотреть спектакли: «Под грибком», «Как гусеничка друзей искала», «Приключения Карика и Вали» и многие другие. В них поднимаются злободневные вопросы: например, в сказке «Красный Волк и Серая Шапочка» Волк стал хорошим, но попал на страницы Красной Книги, а юным актерам нужно было его спасти.
- Формирование экологической культуры начинается еще до школы, - говорит Елена Семенова. – Дети вместе с родителями принимают участие в совместных экологических акциях, общегородском субботнике, наводят порядок на территории сада. С 3 апреля мы вместе с родителями проводим акцию «Чистая планета начинается с чистого двора!».
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