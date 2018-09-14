На фестиваль в Самару приедут кукольные театры со всего мира

Программу составят спектакли по мотивам народных сказаний, эпосов, по произведениям национальной литературы и драматургии. Свои работы артисты покажут на трех площадках Самары: камерной сцене Самарского академического театра оперы и балета, в «СамАрте» и Доме актера.15 сентября театр «Северная сцена» из Нового Уренгоя представит трогательную историю о дружбе мальчика и медвежонка - «Умка» (6+).16 сентября Донецкий республиканский академический театр кукол покажет постановку «Волшебная лампа Аладдина» (6+). Мудрая, добрая и веселая сказка будто пропитана ароматом Востока, его тайнами и загадками.17 сентября Вологодский областной театр кукол «Теремок» представит «Повесть о Дионисии-иконнике» (12+). Это сценическая фантазия о художнике, имя и события жизни которого овеяны легендами.В этот же день Татарский государственный театр кукол «Экият» покажет спектакль «Водяная» (6+). В основе постановки - одноименная сказка великого татарского Габдуллы Тукая о недопустимости воровства.18 сентября Гомельский государственный театр кукол покажет «Сказку про маленькую старушку». А гости из Индии Katkatha Puppet Arts Trust - спектакль «О Раме» (6+). В Самару артисты привезут историю из индийского эпоса о принце Раме, который должен перелететь через океан, чтобы вызволить из плена возлюбленную супругу Ситу, для чего он превращается в обезьяну с невероятными способностями.Чеченский государственный ТЮЗ представит спектакль «Солдат и ведьма» по мотивам сказки Андерсена «Огниво» о везучем солдате, который встретил в лесу ведьму, принесшую ему богатство.19 сентября хозяин фестиваля -Самарский театр кукол - покажет свою недавнюю премьеру «Честное имя барона Мюнхгаузена» (12+). В центре сюжета - встреча вспыльчивого и эксцентричного барона Мюнхгаузена и его создателя - писателя Рудольфа Эриха Распе. И конечно - невероятные приключения самого известного хвастуна в мировой истории. Автор пьесы и режиссер - Светлана Дорожко (Санкт-Петербург).Болгарский театр «Алладин» покажет спектакль «Рыбак и золотая рыбка» (6+).Сказочник в тельняшке откроет большую книгу, и перед зрителями предстанут бедный старик и его сварливая жена.Ингушский ТЮЗ на фестивале представит спектакль «Когда падает снег» (6+). Это сказка о доброй девочке Асет, которая готова пожертвовать собой для того, чтобы в праздник порадовать своего маленького брата.В последний день фестиваля, 20 сентября, Набережночелнинский государственный театр кукол покажет трогательную историю «Золотой цыпленок» (6+) о маленьком Цыпленке, волею судьбы попавшего в лапы Волка и Лисы.А экзотические гости из Японии - театр Genre: Gray - представят спектакль «Куросоло III «Хатенаши» (6+).