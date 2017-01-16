На фестиваль джазовой музыки приедут артисты из Москвы и Нью-Йорка

Концерты подарят публике встречу с джаз-квартетом Вадима Эйленкрига и солисткой Асет Самраиловой (вокал), Jon Davis Trio (Нью-Йорк, Москва) и «S.V.BanD Сергея Васильева», Sharon Clark (вокал, США) и джаз-трио Ивана Фармаковского, а также джем-сейшн с участием Даниила Крамера, который является идейным вдохновителем и художественным руководителем фестиваля.По словам организаторов, это яркая форма существования джаза, парад талантов, стилей, эпох, различных взглядов на джаз, творчество выдающихся исполнителей. Диксиленд, блюз, свинг, классический джаз, кроссовер-джаз - фестиваль представляет огромную палитру многоликого джаза.1 марта в филармонии пройдет концерт-посвящение Луи Армстронгу «Hello, Louis!» Исполнители: джаз-квартет Вадима Эйленкрига, солистка - Асет Самраилова (вокал).2 марта зрителей приглашают на мероприятие «Джаз объединяет континенты». В программе вечера - известные джазовые стандарты и авторские композиции. Для гостей филармонии выступят S.V.BanD Сергея Васильева и Jon Davis Trio.Завершающим событием фестиваля 3 марта станет концерт Шарон Кларк (вокал, США) и джаз-трио (Иван Фармаковский, Сергей Васильев и Павел Тимофеев), а также джем-сейшн с участием Даниила Крамера и гостей фестиваля.