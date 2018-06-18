На этой неделе в Самаре пройдут выпускные

В этот же день состоится трансляция мачта между сборной России и сборной Египта. Напомним, что министерство образования и науки Самарской области не планировало переносить выпускные вечера в связи с ЧМ-2018. Торжественные вручения аттестатов должны пройти 19, 23, 30 июня или 4, 5, 9 июля.