На этой неделе в Самаре начинают работать детские летние лагеря

К летнему сезону в Самаре капитально отремонтировали четыре лагеря круглосуточного пребывания детей, в шести провели текущий ремонт.Помимо этого, в городе будут работать 178 школьных лагерей. По информации департамента образования администрации Самары, все они готовы принять детей. Это подтвердила комиссия, которая принимала учреждения на прошлой неделе.