На этой неделе Цирк дю Солей выступит в Тольятти
Артисты представят шоу OVO. Оно стало 25 постановкой цирка. Премьера шоу состоялась в 2009 году.
В России новый гастрольный тур Цирка дю Солей начался 28 апреля. Шоу OVO уже выступило в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. На очереди – Тольятти. Выступления в «Лада Арене» пройдут с 30 мая до 3 июня.
В OVO показывают колонию насекомых. Работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей сказочного мира. Из ниоткуда в нем появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит. В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку. Его чувство не остается без ответа.
Тем самым OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», поясняют представители Цирка дю Солей.
Тим Беннетт, артистический директор шоу:
- Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда – знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас.
Генеральный директор Цирка дю Солей в России Наталья Романова:
- Впервые Цирк дю Солей привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением. Гигантские элементы сценографии – девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса – сбивают перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным муравьем – частью микромира, малозаметного из-за своих миниатюрных размеров, но бесконечно интересного и занимательного.
Большое интервью с Натальей Романовой можно прочитать здесь.
В России новый гастрольный тур Цирка дю Солей начался 28 апреля. Шоу OVO уже выступило в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. На очереди – Тольятти. Выступления в «Лада Арене» пройдут с 30 мая до 3 июня.
В OVO показывают колонию насекомых. Работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей сказочного мира. Из ниоткуда в нем появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит. В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку. Его чувство не остается без ответа.
Тем самым OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», поясняют представители Цирка дю Солей.
Тим Беннетт, артистический директор шоу:
- Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда – знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас.
Генеральный директор Цирка дю Солей в России Наталья Романова:
- Впервые Цирк дю Солей привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением. Гигантские элементы сценографии – девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса – сбивают перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным муравьем – частью микромира, малозаметного из-за своих миниатюрных размеров, но бесконечно интересного и занимательного.
Большое интервью с Натальей Романовой можно прочитать здесь.
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