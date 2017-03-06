На дублере Ново-Садовой установят новые дорожные знаки

Как сообщает пресс-служба ГКП Самарской области АСАДО, сегодня, 6 марта, там будут установлены следующие дорожные знаки: 3.27 (остановка запрещена), 8.24 (работает эвакуатор), 8.5.3 (дни недели), 8.5.4 (время действия).Срок действия знаков: до 1 апреля этого года.Напомним, также до 1 апреля временные дорожные знаки установлены на участках на Московском шоссе (дублер) от ТЦ «Парк Хаус» до ул. Жигулевской, ул. Ново-Садовой (местный проезд за ДК «Современник») от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой и ул. Ново-Садовой (дублер) от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии.