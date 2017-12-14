На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретили парковку и остановку

На данных улицах уже установили новые дорожные знаки: 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.7 «Время действия». Об этом сообщает пресс-служба ГКП Самарской области «АСАДО».



Знаки поставили на следующих дублерах Московского шоссе:



-от улицы Врубеля до улицы Луначарского;

-от улицы XXII Партсъезда (ТЦ «Парк Хаус») до улицы Жигулевской;

-от проспекта Кирова до улицы Ташкентской;

-от Ракитовского шоссе до улицы 1-й квартал (п. Мехзавод).



На дублерах Ново-Садовой:



-от дома № 198а по Ново-Садовой до улицы XXII Партсъезда;

-от улицы Академика Платонова до улицы Советской Армии;

-от улицы Советской Армии до улицы Ново-Садовой (местный проезд за ДК «Современник»);

-от проспекта Кирова до улицы Губанова;

-от улицы Советской Армии до улицы Ново-Садовой (здание 311 г);

-от проспекта Масленникова до улицы Николая Панова.



Дорожные знаки будут действоватьдо 1 апреля 2018 года. Также до 1 апреля следующего года временные дорожные знаки установлены на участках улицы Ново-Садовой от Полевой до Соколова в обоих направлениях.